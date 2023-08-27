القبض على 40 تاجر مخدرات وسلاح في 3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط - أسوان – دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد 32 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن 14 بندقية آلية –10 بنادق خرطوش- 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (24 متهم لــ 10 منهم معلومات جنائية"ضبط عدد (5) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").تنفيذ عدد (568) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").ضبط عدد (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى) بحوزة (متهم).تنفيذ عدد (797) حكم قضائى متنوع.مديرية أمن دمياطضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.