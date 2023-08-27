القبض على 3 متهمين بتجارة المخدرات في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالمنوفية، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين دائرة مركز شرطة قويسنا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 1200 كيلو حشيش بحوزة المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات النارية، و1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين والبانجو، وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء، للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع.