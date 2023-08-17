القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة خزينة من مكتب مقاولات بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة خزينة من داخل مكتب للمقاولات بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

البدايه عندما تلقى اللواء احمد الوتيدى نائب مدير المباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد حضور صاحب مكتب للمقاولات كائن بالبحر الأعظم بسرقة خزينة من المكتب بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الهمة، على الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث ومعاوني مباحث القسم.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى مرتكبي الواقعة وهما كل من عاطل 18 سنة بحوزته 100 ألف جنيه، عاطل 16 سنة بحوزتة 65 ألف جنية، عامل 16 سنة، بحوزته 50 ألف جنيه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفوا بسرقة الخزينة من داخل مكتب المقاولات ونقلها إلى مسكن أحدهم وقاموا بفتحها وتقسموا المبلغ المالى فيما بينهم ، وقاموا بالتخلص من الخزينة فى نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.