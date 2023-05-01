القصة الكاملة لواقعة سرقة خزينة أموال بمحطة وقود في القليوبية

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل ونجله بتهمة سرقة خزينة أموال بمحطة وقود في القليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المحدد.

البداية.. بلاغ

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قسم شرطة طوخ، من كشف ملابسات ما تبلغ من قبل مسؤول إحدى شركات الغاز، بتعرض فرعها الكائن بدائرة المركز، لسرقة خزينة حديدية داخلها مبلغ مالي.

القبض على المتهمان

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحطة الوقود المُشار إليها، ونجله يعمل بذات المحطة، يقيمان في دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية.

وبتقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية عقدا العزم على الاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وتوجها للمحطة مُستقلان دراجة نارية «ملك أحدهما»، ودخلا إلى المحطة واستوليا على الخزينة المشار إليها بأسلوب المغافلة ولاذا بالهرب، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للخزينة دون فتحها بغرفة مُستأجرة بدائرة المركز.