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ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعقار في حلوان

كتب:

حسن سمير
12:45 م | الأحد 27 أغسطس 2023
التنقيب عن الآثار - أرشيفية

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بعقار في حلوان. 

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص جرى ضبط 6 أشخاص.

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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