«الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة شقة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية في الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

وذكرت التحريات أنّ قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقّى بلاغًا بسرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبسؤال ساكن الشقة أفاد بأنّه في أثناء وجوده وزوجته بالشقة تفاجأ بشخصين مجهولين يرتديان كمامة، بصحبة فتاة طرقت الباب، وبحوزتهم ماسورة حديدية وسلاح أبيض «سكين»، وتعدوا عليه بالضرب، وأوثقوه وزوجته بالحبال، واستولوا على حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي، وعملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، و3 هواتف محمولة، و4 ساعات يد، وكاميرا ديجتال، وميزان حساس، وبعض المتعلقات ولاذوا بالفرار.

وتشكّل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من بينهم نجل شقيق المُبلغ، وضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبإرشادهم ضُبطت جميع المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.