هشام عباس وسيمون نجوم حفلات مهرجان القلعة اليوم

يواصل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 حفلاته الغنائية التي كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضية بحفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح وفايا يونان.

وتتوالى فعاليات مهرجان القلعة مساء اليوم الاثنين بحفل غنائي كبير سيحييه كل من الفنانة سيمون التي ستنطلق فقرتها الغنائية في تمام الساعة الثامنة مساء، وستقدم خلالها عددا من أغانيها التي يحبها الجمهور.

هشام عباس يحيي حفلا في مهرجان القلعة

أما في تمام الساعة العاشرة مساء، فستنطلق الفقرة الغنائية الثانية للمهرجان والتي سيحييها الفنان هشام عباس وسيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

يذكر أن مهرجان القلعة يشهد هذا العام 2023 عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لعدد من الفنانين من بينهم غالية بن علي ولينا شماميان وعلي الحجار وياسين التهامي ووليد توفيق وأحمد جمال ومصطفى حجاج ومصطفى شوقي وعمر خيرت وعدد آخر من الفنانين وكان قد أحيا حفل أمس كل من الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى.