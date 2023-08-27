«الأحوال المدنية»: توجيه مأموريات لـ15 حالة إنسانية في المحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مرسى مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، ما أسفر عن استخراج 12832 بطاقة رقم قومي، و33959 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 26 أغسطس الجاري.

توصيل المستندات المميكنة للمنازل

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوىي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل (547) بطاقة رقم قومي و(234) مصدراً مميكناً.

الاستجابة للحالات الإنسانية

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية، من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ(338) مواطن ومواطنة.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظات (البحيرة – كفرالشيخ – الأقصر – المنوفية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ(1299) مواطنة.