ما هي أعراض متحور GFX الجديد؟.. يعتبر الأسرع انتشارا في العالم

متحور GFX هو «BA.2.86»، وهو متحور حديث لفيروس الكورونا ينتمي للمتحور الفرعي أوميكرون الذي أنجب للعالم ما يزيد عن 600 متحور، إذ تتمثل المخاوف العالمية من «BA.2.86» هي قدرته غير المسبوقة على الانتشار، وظهوره في دول ليس بها رابط في قارات مختلفة.

وبحسب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإنّ أحد أسباب انتشار متحور GFX الجديد، أنّه يحتوي على عدد من الطفرات الإضافية مقارنة بمتغيرات أوميكرون المكتشفة مسبقًا وهي حوالى 30 طفرة، علاوة على 35 طفرة أخرى تختلف عن المتحورات الحديثة المنتشرة حاليًا في الصيف والتي تعدت العشرين متحورًا.

وللإطلاع على المزيد من التفاصيل حول أعراض متحور GFX وطرق الوقاية منه، اضغط على الرابط هنــــــــا.