الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في جامعة المنصورة الأهلية للوافدين

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن فتح باب التقديم للالتحاق بكليات الجامعة للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2023-2024، وذلك ضمن مبادرة «ادرس في مصر» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، وذلك حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

شروط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين

وتتضمن شروط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين ما يلي:

- أن يكون الطالب المتقدم غير مصري الجنسية.

- يتقدم الطالب من خلال الموقع الخاص بمنصة «ادرس في مصر» من هـنـا، مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقًا لجواز السفر، أو بطاقة اللجوء.

- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية أو ما يعادلها.

- استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة المنصورة الأهلية

- أصل شهادة المؤهل الثانوي مصدقة من وزارة خارجية الدولة مصدرة الشهادة ومن السفارة الملحقية الثقافية المصرية بالدولة المتواجد بها الطالبـ أو سفارة الدولة مصدرة الشهادة أو من سفارة دولة الطالب بمصر ومكتب تصديق وزارة الخارجية المصرية.

- صورة جواز السفر أو بطاقة لاجئ.

- صورة شهادة الميلاد.

- عدد 7 صور شخصية حديثة.

إجراءات التقديم في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين

- يتقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة «ادرس في مصر».

- يقوم الطالب بتحميل صور المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

- سداد رسوم خدمات التنسيق بحد أقصى 14 يوما من تاريخ ترشيح الطالب المبدئي، وفي حال عدم سداد رسوم الخدمات يتم إعادة التنسيق إلكترونيًا بتاريخ 15 سبتمبر 2023.

- بعد صدور الترشيح المبدئي يقوم الطالب بتسليم أصل الملف بالجامعة أو من ينوب عنه قانونًا أو سفارة الطالب بحد أقصى يوم 30 سبتمبر 2023، دون قيام الجامعة بتحصيل أي رسوم إضافية.

- في حال ثبوت عدم صحة بيانات الملف الأصلي للطالب، يتم إلغاء الترشيح مع عدم أحقية الطالب في استرداد أي مبالغ مالية قام بسدادها.