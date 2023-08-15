نتيجة تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024.. العلاج الطبيعي 76%

حددت الجامعات الخاصة والأهلية، تنسيق القبول بها في المرحلة الأولى لمختلف الكليات، وكان من ضمنها جامعة المنصورة الأهلية، التي أصبحت محط أنظار عدد كبير من الطلاب وأسرهم، الذين يأملون في الالتحاق بأقسام كلياتها المتنوعة، حيث أنها توفر فرص عمل مميزة عقب التخرج.

ونوضح من خلال التقرير التالي، تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024، لطلاب الثانوية العامة، كما يلي:

- كلية الطب 80%

- كلية أسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الهندسة 68%

- الاقتصاد والإدارة 55%

مصاريف الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية

وأشارت الجامعة في بيان لها، إلى أنّ مصاريف الدراسة بها في مختلف الكليات، جاءت كالآتي:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه.

أوراق التقديم للجامعة

وأوضحت الجامعة أنه يوجد عدة أوراق للتقديم بها من قبل طلاب الثانوية العامة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولي كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- دفع المصروفات المحددة