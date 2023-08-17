بعد إعلان التنسيق.. مصاريف جامعة المنصورة الأهلية لمختلف الكليات

يقبل الكثير من الطلاب على معرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وتنسيق الجامعات الأهلية في مرحلة القبول الأولي.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

وأتاحت جامعة المنصورة الأهلية الدراسة بها في مختلف التخصصات والكليات التي تؤهل الطالب إلى سوق العمل مثل الكليات الحكومية، لذا تعتبر محط أنظار الكثير من الطلاب لذا تستعرض «الوطن»، مصاريف جامعة المنصورة الأهلية بعد تنسيق الجامعات الأهلية وهي:

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه بجانب الرسوم الإدارية

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه. بجانب الرسوم الإدارية

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه بجانب الرسوم الإدارية

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه بجانب الرسوم الإدارية

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه. بجانب الرسوم الإدارية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في محافظة الدقهلية أنه يمكن للطلاب التقديم في الجامعة عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بها والورقي في الجامعة بعد دفع المصاريف الخاصة بها.

تخصصات الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية

ويوجد العديد من التخصصات المختلفة التي يمكن للطلاب الدراسة بها في جامعة المنصورة الأهلية وهي:

- كلية الطب البشري: برنامج طب وجراحة

- كلية طب الأسنان: برنامج طب الأسنان والفم

- كلية الصيدلة برنامج فارما دي وبرنامج فارما دي كلينكال

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

- كلية الهندسة