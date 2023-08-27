ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرت 18 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وبحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26757 طنا، تشمل 1732 طن ملح معبأ، و3200 طن كسب صويا، و2130 طن رمل، و10775 طن يوريا، و8920 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51305 طنا، تشمل 9000 طن خردة، و14093 طن حديد، و40 طن معدات، و9000 طن كسب صويا، و3777 طن ذرة، و3200 طن فول صويا، و6304 طن قمح، و5093 طن قمح مطحون، و2798 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 798 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1142 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 112018 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191405 أطنان.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا وطنطا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4847 شاحنة.