20 معلومة عن ميناء برج العرب الجاف.. منها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

على مساحة 120 فدانا بمدينة برج العرب، تعمل الهيئة العامة للموانىء على إنشاء ميناء برج العرب الجاف، والذي يبعد عن ميناء الإسكندرية البحري بـ56 كيلومترا، وميناء الدخيلة 48 كيلومترا، ليكون واحد من أهم وأبرز الموانىء الجافة التي توفر جميع الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة.

وذكر تقرير لوزارة النقل، أن المنياء ينفذ على مرحلتين بالتعاون مع شركة أوشن إكسبرس شيبنج بتكلفة تقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية 780 مليون جنيه.

التفاصيل الكاملة لميناء برج العرب الجاف

- إنشاء ميناء برج العرب الجاف بالتعاون مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج.

- إنشاء المشروع على مساحة 120 فدانا بمدينة برج العرب.

- إنشاء الميناء على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية.

- يلاصق مشروع ميناء برج العرب الجاف حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب.

- ميناء برج العرب مجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة.

- يبعد الميناء 56 كيلومترا عن ميناء الإسكندرية البحري.

- يبعد الميناء 48 كيلومترا عن ميناء الدخيلة.

- يبعد ميناء برج العرب 20 كيلومترا عن مطار برج العرب.

- من المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية.

- يخدم ميناء برج العرب الجاف ميناء جرجوب البحري.

- تنفيذ المشروع يجرى على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع.

- تشمل المرحلة الأولى من المشروع محطة استقبال القطارات وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات.

- المرحلة الأولى بها مشروع ميناء برج العرب الجاف كافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص.

- وتضم المرحلة الأولى من المشروع مبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

- التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه.

- مخطط تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية في 12 شهرا.

- يجرى استكمال المرحلة الثانية مدة 24 شهرا.

- المشروع يوفر كل الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة.

- المشروع يوفر حجم تداول 2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بإجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنويا.

- المشروع يوفر ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

خبير يعلق على تطوير الموانىء الجافة

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستاتب الأكاديمية البحرية، إن الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما ظهر جليا في خطة وزارة النقل لتطوير هذا الملف وإنشاء موانىء جافة متنوعة مثل ميناء العاشر من رمضان وميناء برج العرب الجاف.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ «الوطن»، أن الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية تعزز التجارة الدولية بتسهيل إجراءات التخليص الجمركي بما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وتنمية الأعمال التجارية، كما أنها توفر بنية تحتية متكاملة ومرافق حديثة تسهم في تيسير حركة البضائع، تحسين النقل والتوزيع.