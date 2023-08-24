توقيع عقد تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان

وقعت وزارة النقل، عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان، مع شركة «MEDLOG MSC» الفائزة بالمناقصة العالمية للمشروع، للبدء في تنفيذ المشروع، وجرى تخصيص مساحة 250 فدانا بالمدينة لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي.

130 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف

وقالت الوزارة في تقرير لها، إنه جرى تقسيم مساحة المشروع إلى منطقتين: الأولى: 130 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية: 120 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجستي.

وأكدت وزارة النقل، أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في خدمة حركة التجارة عبر تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، إضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية، وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

ذكرت الوزارة في بيانها، أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، خاصة أن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيجري ربطه بشبكة السكك الحديدية من الموانئ البحرية إلى الميناء الجاف، لافتة أنه سيجري تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام «PPP» لمدة 30 عاما، ومن المخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا بتكفله استثمارية نحو 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.

تداول 400 ألف حاوية سنويا

جدير بالذكر أن شركة «MEDLOG MSC» تشغل الخط الملاحي الأول عالميا وهو ما يجسد أهمية المشروع في خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية كما يجسد تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجيستي هذا وقد قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بتوصيل كل المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق ــ كهرباء ــ مياه شرب ــ صرف صحي ــ اتصالات) وجار حاليا توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء (الروبكي- العاشر -بلبيس).

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بتنفيذ عدد من الممرات اللوجستية وأهمها الممر اللوجستي «العريش - طابا» بتطوير الموانئ البحرية وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية «15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية».