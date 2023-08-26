كل ما تود معرفته عن ميناء العاشر من رمضان.. تداول 400 ألف حاوية سنويا

قدَّمت وزارة النقل شرحا تفصيليا لمشروع ميناء العاشر من رمضان الجاف، الذي يُجسد الميناء خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية، ويقوم على مساحة 130 فدانا، ومن المخطط وفق تقرير وزارة النقل، تداول 400 ألف حاوية سنوياً بتكفلة استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.

التفاصيل الكاملة لميناء العاشر من رمضان الجاف

- يُقام الميناء والمركز اللوجيستي على مساحة 250 فدانا.

- ميناء العاشر من رمضان يقوم على مساحة 130 فدانا.

- إنشاء المركز اللوجيستي على مساحة 120 فدانا.

- يسهم الميناء في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.

- يعمل الميناء على تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

- يُسهل ميناء العاشر من رمضان الجاف حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

- يُحقق الميناء وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد.

- يوفر الميناء عددا من فرص العمل.

- يعمل الميناء على الحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن.

- يتمتع الميناء بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر.

- سيخدم ميناء العاشر من رمضان مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة.

- سيتم ربط الميناء بشبكة الطرق وشبكة السكك الحديدية.

- سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- من المخطط تداول 400 ألف حاوية سنوياً بتكفلة استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكامل.

- يُجر حالياً توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء «الروبكي - العاشر - بلبس».

- يُجسد الميناء خدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأجنبية.

- الميناء دليل واضح على تقدم مصر في الترتيب العالمي للأداء اللوجيستي.

خبير يعلق على أهمية الموانئ الجافة

‎ثمَّنت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات، في حديثها لـ«الوطن»، اهتمام الدولة بالموانئ الجافة ومنها ميناء العاشر من رمضان، مؤكدة أن هذه الموانئ تسهم في منع تكدس الحاويات والبضائع بالموانئ البحرية، وتُسهم في تقليل تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك.

وأضافت الجزار، أن الدولة تعمل على ربط كل الموانئ بعضها ببعض بوسائل اتصال حديثة وسريعة، لتقليل مدة وجود السفن الحاملة للبضائع داخل الموانئ ليصبح الميناء البحري ميناء عبور فقط ويكون الميناء الجاف ميناء وصول نهائي.