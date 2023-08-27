مصرع طفلة في حادث تصادم بالجيزة

لقيت طفلة مصرعها في حادث تصادم بشارع «الورش»، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وتم نقلها إلى مستشفى «أم المصريين»، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى «أم المصريين»، بوصول طفلة متوفاة صحبة والدها في حادث تصادم، وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي رئيس المباحث.

وتبين أن الطفلة المتوفية عمرها 3 سنوات، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته كانت بصحبة والدتها في شارع «الورش»، بدائرة القسم، وأثناء ذلك صدمتها سيارة مسرعة، وأحدثت إصابتها التي أوت بحياتها في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.