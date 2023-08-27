آيتن عامر تتعاون مع الملحن أحمد أنور في أغنيتها الجديدة «إكشف»

طرحت الفنانة آيتن عامر برومو أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان «إكشف»، من تلحين أحمد أنور، ويعد هذا التعاون الأول بينهما، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، عبر اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا الأخرى.

برومو أغنية جديدة لآيتن عامر

ونشرت الفنانة آيتن عامر برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، من كلمات الشاعر إبراهيم محمد، وتوزيع «عمرو الخضري»، حيث تم الانتهاء من تصويرها عبر الفيديو كليب.

وقال الملحن أحمد أنور في تصريحات صحفية عن أغنية أيتن عامر، إن اللحن جاء كجزء من «السينيو» الذي جرى تلحينه أكثر من مرة لأن كلام الأغنية مميز، وكان هناك أكثر من شكل للأغنية الجديدة حتى وقع الاختيار للنسخة النهائية منها والتي تم تنفيذها حاليا.

وتعاون الملحن أحمد أنور من قبل مع الفنانة اللبنانية لمى شريف في أغنية جديدة من كلمات الشاعر «إبراهيم محمد»، وهي من توزيع نديم جمال، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.