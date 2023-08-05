أيتن عامر بفستان فرح على بوستر فيلم «مندوب مبيعات» المقرر طرحه 17 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «مندوب مبيعات»، البوستر الرسمي للعمل، وذلك تمهيدا لعرض الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

وظهر على بوستر فيلم «مندوب مبيعات» بيومي فؤاد وهو داخل سيارة، وبجانبه أيتن عامر بفستان فرح.

تفاصيل فيلم مندوب مبيعات

فيلم «مندوب مبيعات»، المقرر طرحه يوم 17 أغسطس الجاري، والذى تدور أحداثه حول سفر«سعيد» للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على «فريدة» وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، أحمد فتحي، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، منى فاروق، ليماء كرم.