«التعليم»: لا شكاوى من امتحان الديناميكا للثانوية العامة الدور الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ امتحانات الثانوية العامة «دور ثان» للعام الدراسي 2022-2023 سار دون شكاوى، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

امتحان الديناميكا للثانوية العامة

واطمأن مدير مديرية التعليم بالقاهرة على وصول أوراق الأسئلة امتحان الديناميكا، ودخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية، كما تابع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الفوري لحظة بلحظة؛ لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.

وأشار مدير التعليم في القاهرة، في بيان، إلى أنّ الأجواء سارت بشكل جيد ومنضبط ولم تتلق الغرفة أي شكاوى، مؤكدًا أنّ عدد الطلبة المتقدمين لمادة الديناميكا بلغوا نحو 1711 طالبا.