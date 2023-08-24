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تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن التحويلات لطلاب الثانوية بين المدارس

كتب:

أميرة فكري
03:39 م | الخميس 24 أغسطس 2023
طلاب الثانوية العامة - صورة تعبيرية

طلاب الثانوية العامة - صورة تعبيرية

وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بشأن التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من التعليم الثانوي وآخرين بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، والتي تشمل 4 استمارات، طلب شخص من ولي الأمر مرفق مرفقات سبب التحويل.

التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التحويل بين طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024 وهي كالتالي:

- تقوم اللجنة بفحص الطلبات الاستمارات والاحتفاظ بها لحين ورود الرد على الطلب من الوزارة.

- عند ورود الرد على الطلب من الوزارة سنوافيكم بصورة من القرار لأرفاقه مع استمارات التحويل المحفوظة لديكم من أجل استكمال إجراءات التحويل بمعرفة ولي أمر الطالب.

- إرفاق طلب التحويل المحرر من ولي الأمر صورة الرقم القومي له مع نسختين من حافظة التسليم الورقية معتمدة من مدير عام الإدارة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من الحافظة.

- يتم تحرير الحافظة لطلاب كل صف على حده.

- تقسم طلبات التحويل والحوافظ وفق الصف الدراسي إلى ثلاثة أنواع كالتالي:

- تحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى داخل الإدارة.

- تحويل من إدارة إلى إدارة أخرى داخل المحافظة.

- تحويل من القليوبية إلى محافظة أخرى.

- الإدارة المحول منها الطالب هي المسؤولة عن استلام طلب التحويل.

- يتم إرسال الطلبات وحافظة المستندات بمعرفة التعليم الثانوي بالإدارة، بجانب نسخة إلكترونية ملف أكسل طبقا للنموذج المرسل إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

التحويل إلى المدارس الدولية

- طلبات الصف الثالث في ملف، وطلبات الصفين الأول والثاني في ملف آخر.

- طلبات التحويل إلى المدارس الدولية أو إلى التعليم الفني تتم بشكل قانوني كما هو متبع في الأعوام السابقة.

- التحويل بين المدارس يخضع للتعليمات والقرارات الوزارية والكتب الدورية المعمول بها حتى تاريخه.

- لا يتم إدراج أي طلب غير مستوفي لشروط التحويل في كشوف التحويلات حكومي / خاص.

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