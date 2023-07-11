معلمون عن امتحان الديناميكا للثانوية العامة: متوازن والأسئلة مباشرة

أدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، امتحان مادة الديناميكا، حيث أعربوا عن سعادتهم بسهولة الامتحان، ونجاحهم في حل الأسئلة بشكل صحيح.

أحمد عبدالفتاح، مدرس الرياضيات في حلوان، قال إنّ امتحان اليوم مناسب ومتوازن وخالٍ من المشكلات الفنية، ويراعي مختلف مستويات الطلاب، لافتًا إلى أنّ الامتحان كان بحاجة إلى مزيد من الوقت، وهي مشكلة متكررة كل عام، «مشكلة الرياضة كل سنة في الوقت، عشان الطالب على الأقل يلحق يراجع شوية، ده غير إن التسجيل في البابل شيت بياخد وقت».

أسئلة مباشرة

وأكد «عبد الفتاح» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ معظم أسئلة امتحان الديناميكا جاءت مباشرة، فسؤالي المقالي ممتازين وموجودين بنماذج الكتاب المدرسي، وأسئلة الاختيار من متعدد كلها في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أنّ أسئلة الامتحان كانت تغطي المنهج بالكامل، ويوجد بعض الفقرات التي كانت تقيس مستوى الطالب المتفوق.

الامتحان راعى اختلاف مستويات الطلاب

وأوضح الدكتور حاتم نصر، مدرس الرياضيات البحتة والتطبيقية، أنّ امتحان الديناميكا في الثانوية العامة اليوم راعى كل المستويات، من خلال عدد من الأسئلة المتنوعة التي تناسب الطالب المتوسط، «في أسئلة للطالب اللي عايز ينجح، وفي أسئلة محتاجة تركيز الطالب المتفوق اللي عايز يدخل كليات قمة زي هندسة وحاسبات».

وقال «نصر» في حديثه لـ«الوطن»، إنّ أسئلة الامتحان تتشابه مع أسئلة الامتحانات بالأعوام الماضية التي تدرب على حلها الطلاب طوال العام، مؤكدًا أنّ الديناميكا أوفت بوعودها اليوم وجاء الامتحان متوازن بصورة كبيرة.

وأكد أستاذ الرياضيات، أنّ آفة امتحانات الرياضيات التي لا زال الطلاب يعانون منها هي ضيق الوقت، فهذه الامتحانات نستطيع أن نقول إنّها مناسبة جدا، إذا كان زمن الامتحان يتناسب مع عدد الأسئلة، فالمشكلة ليست في الوقت في حد ذاته، وإنّما المشكلة في أنّ الأسئلة في الامتحانات مقالية، والموضوعية لها 4 اختيارات».