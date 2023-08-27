«أزهرية مطروح»: بدء مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال

عقدت منطقة مطروح الأزهرية، برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم الاحد، المقابلات الشخصية لاختيار 35 عاملة للعمل بمعاهد الروضات التابعة للمنطقة، لسد احتياجات المعاهد، وذلك بمقر قاعة التدريب بديوان عام المنطقة الأزهرية.

وظائف رياض الأطفال في مطروح

وقال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اليوم، إنّ وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وأنَّ هذه المقابلات تُعقد لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن توفر القدرة البدنية والصحية، التي تُساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة.

عدد المتقدمات للوظائف

وأضاف رئيس أزهر مطروح، أنَّه تقدم 105 من الراغبات في العمل كعاملات برياض الأطفال على مستوى الثلاث إدارات، والاختبارات تسير بكل شفافية ومصداقية تامة؛ لإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

لجنة المقابلات الشخصية بالأزهر

وشُكلت لجنة المقابلات الشخصية، لعقد المقابلات للمتقدمات الجُدد والمرشحات القُدامى، من مدير إدارة الشئون القانونية جمال علي إبراهيم، ومدير إدارة رياض الأطفال إبراهيم عبد الصادق، ومحمد نبيل، مسئول التفتيش المالي والإداري، ووليد أحمد، عضو إدارة الشئون الوظيفية، ونجوى أحمد بيومي، مدير إدارة الحسابات بمنطقة مطروح الأزهرية.