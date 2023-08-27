بدء مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال بمنطقة سوهاج الأزهرية

عقدت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، مقابلات المتقدمات لشغل وظيفة خدمات معاونة رياض أطفال في روضات معاهد المنطقة، لسد احتياجات المعاهد من هذه الوظائف.

اختيار أفضل المتقدمات لرياض الأطفال

وأكد رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، في بيان، أن وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وتعقد هذه المقابلات لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن توفير الأعداد اللازمة من العاملات للروضات الجديدة، بما يساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة.

تشكيل لجنة المقابلات للمتقدمات للعمل في رياض الأطفال

وتشكلت لجنة المقابلات للمتقدمات برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس المنطقة، وعضوية الدكتورة لبنى السيد، مدير إدارة رياض الأطفال، ومحمد محمود، مدير إدارة الشؤون القانونية، وخالد حسانين، مدير التفتيش المالي والإداري، وصبري عبد الجابر، مدير الشؤون الوظيفية، ومحمود السمان، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.