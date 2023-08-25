محافظة القاهرة تحدد موعد إعلان نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي

كشفت محافظة القاهرة موعد إعلان نتيجة القبول برياض الأطفال 2023 المرحلة الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وعلى أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالقاهرة بالرقم القومي.

خدمات تعليمية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنها تعمل على تقديم خدمات تعليمية متنوعة للطلاب وأولياء الأمور بمختلف أحياء المحافظة بشكل إلكتروني للتيسير على الطلاب، ومن تلك الخدمات المتاحة إلكترونيا التحويل بين المدارس، والتقديم على رياض الأطفال، والحصول على بيان الدرجات، والحصول على نتيجة سنوات النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية.

نتيجة رياض الأطفال

وأكدت محافظة القاهرة أنه يجب على أولياء الأمور متابعة نتيجة رياض الأطفال، ونتيجة التحويلات المدرسية بالدخول على الموقع الإلكتروني للمحافظة والاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي، واتباع خطوات التقديم بعد إعلان النتيجة مباشرة وأي تأخير يتحمل مسئوليته ولي الأمر.

وشددت محافظة القاهرة على أن التحويل من المدارس الخاصة والمدارس الفنية يتم بشكل يدوي، للتيسير على المواطنين وعلى الجميع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك.