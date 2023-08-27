عاجل.. الرئيس السيسي: جهود استصلاح أراضي توشكى تأتي بثمارها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بذلت جهودًا ضخمة في مشروع استصلاح وزراعة أراضي توشكى، آتت بثمارها وسط عمل عشرات الآلاف من المصريين لزراعة وتنمية تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن، لكن جهودهم لم تخرج إلى النور قبل أن تصبح حقيقة على أرض الواقع.

استصلاح 4 ملايين فدان

وأضاف الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لعدد من المحريين العسكريين في مشروعات استصلاح توشكى، أنّ الدولة المصرية تستهدف الوصول بالمساحة المستصلحة والمزروعة الجديدة في مصر إلى 4 ملايين فدان خلال مدة لا تزيد على عام من الآن.

استصلاح توشكى

وأوضح الرئيس أنّ جزءًا كبيرًا من البنية التحتية لمشروعات الاستصلاح الزراعي تم الانتهاء من تنفيذه، ضاربًا المثل بالمشروعات في توشكى، بأنّه يجرى العمل على محطات رفع المياه والترع، مع استكمال باقي التجهيزات اللوجستية، لبدء استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في هذا المشروع الوطني المهم.