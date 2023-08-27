فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان يحقق 145 ألف جنيه في يوم

استطاع الفنان محمد رمضان، أن يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، إذ حقق 145 ألف جنيه، أمس، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال حمزة الشهير بدراجون، يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى «DJ».

الفكرة الأساسية من فيلم «ع الزيرو» تعتمد على مرض ابنه الذي يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق، ويحاول أن يرسل رمضان فكرة من خلال فيلمه بالتحرر من فكرة المرض .

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.