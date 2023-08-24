156 ألف جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» في السينمات خلال 24 ساعة

حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، بلغت 155 ألفا و877 جنيها، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية التي تصدرها فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني بنحو 897 ألف جنيه، ثم فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح وامينة خليل بنحو 725 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، على مدار ثلاثة أسابيع عرض بالسينما أكثر من 11 مليون جنيه.

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني من خلال شخصية حمزة دراجون ويقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، وتتصاعد الأحداث في جو مليء بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.