189 ألف جنيه إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان بدور العرض أمس

حقق الفنان محمد رمضان إيرادات متوسطة بفيلم «ع الزيرو»، وجاء في المرتبة الخامسة بين الأفلام المعروضة بدور السينما.

إيرادات فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن فيلم «ع الزيرو» حقق أمس ما يقرب 189 ألف جنيه، ليأتي في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية.

الأفلام المنافسة لـ محمد رمضان

ينافس الفنان محمد رمضان بفيلم «ع الزيرو»، عدد من الأفلام الأخرى، منها «العميل صفر»، و«وش في وش»، و«بيت الروبي»، و«مرعي البريمو»، وغيرها من الأفلام المعروضة بدور السينما.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو، من خلال شخصية الأب حمزة الشهير بـ«دراجون»، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويعمل في مجال الموسيقى dj، وبسبب مرض ابنه، الذي يقوم بدوره الطفل منذر مهران، يجد نفسه في مواقف صعبة وعليه الاختيار وإنقاذ نفسه وابنه.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، وجومانة مراد، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات «فوكس».