فيلم ع الزيرو في المركز الرابع بإيرادات السينما.. حقق 234 ألف جنيه أمس

وصلت إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إلى 233 ألفًا و992 جنيهًا، ليأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية بالسينما، ويسبقه في الترتيب أفلام العميل صفر بطولة أكرم حسني، ووش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وبيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ع الزيرو على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما نحو 11 مليونًا و600 ألف جنيه، فيما حقق فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني نحو 10 ملايين جنيه خلال أول أسبوع عرض له بالسينما.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو من خلال شخصية حمزة دراجون ويقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، ويتورط مع عصابة خطيرة يصل إلى حد تجارة الأعضاء البشرية، وذلك بسبب مرض ابنه الوحيد، وكل ذلك في إطار إنساني ملئ بالتشويق والإثارة.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، والطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.