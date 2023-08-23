إيرادات «ع الزيرو» تصل إلى 11 مليون جنيه بعد 3 أسابيع في دور السينما

ارتفعت إيرادات فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان لتصل لـ 1.7 مليون جنيه وذلك في الأسبوع الثالث فقط للفيلم في دور العرض السينمائي، وذلك بعد ما نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 163 ألف جنيه أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لقائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي إرادات فيلم «ع الزيرو» على مدار 3 أسابيع من العرض في السينمات منذ 2 أغسطس الجاري لـ11 مليونًا و295 ألف جنيه، ليأتي الفيلم في المركز الثاني بعد فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي حقق في نفس المدة إيرادات تقدر بـ 14 مليونًا و372 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «ع الزيرو»

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان، من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم وشريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

يعتبر فيلم «ع الزيرو» هو العمل السينمائي الثاني للفنان محمد رمضان في عام 2023، وذلك بعد فيلم «هارلي» للمخرج محمد سامي، والذي طرحه خلال موسم عيد الفطر السينمائي.