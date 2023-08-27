الهند تقرر رفع ضريبة صادرات محاصيل الأرز 20%

أقرت الهند مزيد من القيود على صادراتها من محصول الأرز لهذا العام، في خطوة يراها الكثير من الخبراء أنها ستشكل ضغوطا على إمداد العالمية بالحبوب خلال الفترة القليلة المقبلة.

تطبيق الضريبة بأثر فوري

وفرضت الحكومة الهندية، مساء أمس، بفرض ضريبة على صادراتها من محصول الأرز بقيمة وصلت لـ20% بأثر فوري، بحسب البيان الصادر من وزارة المالية الهندية من قبل، إذ تعد الهند أحدى أكبر مُصدر للأرز في العالم.

قرار فرض الضريبة الجديد الذي اتخذته السلطات الهندية ليس الأول، حيث أن الدولة اتخذت من قبل قرارا بقيودا سابقة على صادرات جميع الأنواع غير الأرز البسمتي، لما يقارب 80% من إجمالي الصادرات من الأرز، حيث تبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.

ومع ارتفعت أسعار الأرز الأسيوي لأعلى مستوى لها خلال 15 عامًا وصولًا لأوائل أغسطس الجاري، تتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهود صارمة من أجل تهدئة أسعار الغذاء المحلية، قبيل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولايته الثالثة.