سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق.. الطن بـ14 ألف جنيه

سجل سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة الموافق 25-8-2023، خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق حوالي 14000 ألف جنيه، وبذلك يكون السعر ثابتًا مقارنة بأسعار يوم الخميس.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21200 في التعاملات الصباحية في الأسواق للمستلك اليوم الجمعة الموافق 25-8-2023 وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وكذلك شعبة التجارة وغيرها.

سعر الأرز الشعير اليوم

وبينما سجل سعر الأرز الشعير اليوم 14000 ألف جنيه، في حين سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوي 21200 جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% وسجل الطن عند 19400 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك سجل عند متوسط 23 جنيها، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضا.