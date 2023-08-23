تعرف على أسعار الأرز اليوم.. يباع في أسواق التجزئة بـ30 جنيها

سجلت أسعار الأرز اليوم في كل الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، إذ شهدت الأسعار الفترة الماضية تراجعات مستمرة يرجع سببها إلي موسم حصاد الأرز الذي بدأ منتصف الشهر الجاري مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على الشراء نظراً لانتهاز فرصة انخفاض الأسعار وذلك بحسب ما صرح به حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأضاف «أبوصدام»، أنَّ أسعار الأرز تختلف حسب كل منطقة ومتجر في ظل أن هناك توقعات تشير إلى استقرار استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار إقبال المواطنين أيضا على الشراء.

وتابع أنَّ أحد أسباب تراجع أسعار الأرز أيضًا في الأسواق المصرية انخفاض أسعار الأعلاف التي ساهمت في هبوط أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أهمها الأرز.

أسعار الأرز اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين أنَّ طن أرز الشعير رفيع الحبة يتراوح حاليًا ما بين 11 و12 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر طن أرز الشعير عريض الحبة ما بين 12 و13 ألف جنيه، كما فيما يسجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة 20 ألف جنيه، وعن سعر كيلو الأرز في التجزئة يبلغ 30 جنيهًا.