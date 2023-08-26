سعر الأرز الشعير اليوم السبت 26-8-2023.. «الطن بكام؟»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر الأرز الشعير اليوم السبت 26-8-2023، خلال التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق قرابة 14 ألف جنيه للطن، وبذلك يكون السعر ثابتًا مقارنة بأسعار يوم الجمعة.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21200 في التعاملات الصباحية في الأسواق للمستهلك اليوم السبت 26-8-2023، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء وكذلك شعبة التجارة.

سعر الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير اليوم 14 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوي 21200 جنيه للطن الواحد في الأسواق.

أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% وسجل الطن عند 19400 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك سجل عند متوسط 23 جنيهًا، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضًا.