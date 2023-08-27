«التعليم» تفتح الباب أمام الكوادر الشابة بالمحافظات للعمل بديوان الوزارة

أرسلت المديريات التعليمية لمديري الإدارات التعليمية، بخطاب تطالبها خلاله بترشيح عدد من الكوادر المتميزة للعمل في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم للكوادر الشبابية

ووجهت المديريات التعليمية، بضرورة الاستفادة القصوى من الكوادر الشبابية المتميزة الموجودة بالمديريات والإدارات التعليمية واستكمالا لإنشاء بنك كوادر للعمل بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للشروط الآتية:-

- السن من 35 إلى 50 سنة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- الحصول على تقرير تقويم أداء بتقدير كفء آخر عامين.

- قبول العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

20 مرشحًا من كل مديرية

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بترشيح من تراه كل إدارة تعليمية مناسبًا ممن ينطبق عليهم الشروط السابقة من (المديرية – الإدارات التعليمية) وموافاة الوزارة ببياناتهم، على ألا يقل عدد المرشحين من كل مديرية عن 20 مرشحًا وسيتم تحديد موعد لعقد مقابلات شخصية معهم.