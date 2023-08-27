السيسي: نستصلح مساحات ضخمة من الصحراء في مختلف أنحاء البلاد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة المصرية مهتمة بالتصنيع الزراعي، لكن ذلك يتم بعد الاطمئنان على استقرار المنتجات، وتوفر الكميات التي تسمح بضخ استثمارات كبيرة في تنفيذ تلك المشروع بصورة تحقق عائدًا جيدًا.

استصلاح الصحراء

وأضاف الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لعدد من المحريين العسكريين في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى، أنّ الدولة تستصلح وانتهت من استصلاح وزراعة حجم ضخم جدًا من الأراضي الصحراوية في مختلف أنحاء البلاد.

مصنع البطاطس النصف مقلية

وضرب الرئيس السيسي مثالا بمصنع البطاطس «النصف مقلية والمهروسة» الذي تم تنفيذه وافتتاحه بمنطقة «شرق العوينات»، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تنفيذه جاء بعد استصلاح وزراعة كميات مناسبة من محصول البطاطس في منطقة قريبة من المشروع ليتم استغلاله.