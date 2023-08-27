لاعبو الأهلي يدعمون مدرسا مصابا بضمور العضلات عبر «فيديو كول»: ربنا يشفيك

في مشهد عكس الإنسانية والروح الطيبة، ظهر بعض لاعبي النادي الأهلي، في مقاطع فيديو قصيرة، مع محمود عبد الكريم، المدرس بالمصاب بمرض ضمور العضلات، من خلال خاصية «فيديو كول»، وتحدثوا معه بكلمات طيبة لدعمه في أزمته الصحية، رغم انشغالهم قبل السفر إلى المعسكر التحضيري للموسم الجديد بالنمسا.

كهربا: هرجع من السفر وأزورك

في البداية تحدث محمود كهربا مهاجم النادي الأهلي مع «محمود» وقال له: «خلي بالك من نفسك وبعد 10 أيام هرجع وأزورك وربنا يشفيك ويهون عليك، ده اختبار من ربنا وأنت قدها، كفاية حب الناس ليك، أنا مكونتش أعرفك لكن دعوات الناس ليك كتير، ربنا يتم شفاك على خير»، ليرد «محمود»: «أنا هستناك تجيلي تنور الدنيا، شكرا ليك».

إمام عاشور: اللي تحتاجه أنا سداد

كما تحدث اللاعب إمام عاشور لاعب خط الوسط وأحدث صفقات النادي الأهلي للموسم الجديد، عبر فيديو كول مع المدرس المصاب، قائلًا: «حبيبي عامل إيه، شد حيلك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول، وبإذن الله هجيلك بعد السفر، ولو احتاجت حاجة أنا سداد، وبإذن الله هتبقى زي الفل»، ليرد الشاب: «كتر خيرك يا كابتن ربنا يخليك يارب».

قفشة: أنت أخونا وإحنا كلنا معاك

كما تحدث محمد مجدي قفشة صانع ألعالب المارد الأحمر، معه أيضًا قائلًا: «أنا هروح المعسكر وأجيلك ولو احتاجت حاجة أنا أخوك، ويبعد عنك كل حاجة وحشة، أنت أخونا وإحنا كلنا معاك واللي هيقدر على حاجة هيعملهالك».

كما أكد محمود عبد الكريم، أنّ اللاعب أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي زاره في منزله، برفقة أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وهو ما سهل عليه مهاتفة لاعبي الأهلي عبر الفيديو، قائلًا: «كابتن أحمد سمير بصراحة مش مخليني محتاج حاجة».