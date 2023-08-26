عاجل.. الأهلي يحسم جدل إعارة إمام عاشور قبل معسكر النمسا

كشف مصدر مسؤول داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة إعارة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، القادم في الميركاتو الصيفي الجاري من نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مضيفًا: «إمام عاشور يشارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، ولا توجد نية في النادي للاستغناء عنه».

وتابع: «تلك الأنباء الغرض منها زعزعة استقرار الأهلي، واللاعب استخرج تأشيرة السفر إلى النمسا، وسيرافق بعثة الفريق في المعسكر الخارجي بعد 48 ساعة».

وتطرق المصدر في حديثه إلى الأنباء التي ترددت حول وجود أزمة بين اللاعب ومسؤولي الكرة في النادي: «إمام عاشور ليس له علاقة بأي مسؤول في النادي لكي يدخل معه في أزمة، واللاعب نفذ البرنامج العلاجي طوال الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للمشاركة بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمباريات الموسم الجديد».

واختتم حديثه بأن إمام عاشور سيكون أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي بالموسم الجديد بعدما أبدى كولر سعادته بجاهزية اللاعب وتخلصه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.