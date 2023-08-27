إزالة 3 طوابق من العقار المائل بحي مصر القديمة.. (صور)

نفذ حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة لـ3 أدوار من إجمالي 10 طوابق ودور أرضي، من العقار المائل بنطاق حي مصر القديمة، وتحديدا في 6 حارة المنفي كورنيش النيل، وتمت أعمال الإزالة بشكل يدوي حفاظا على سلامة العقارات المجاورة، بحسب اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة.

الاستعانة بحفار أعلى سطح عقار للقيام بأعمال الهدم

وأضاف اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، لـ«الوطن»، إن أعمال الإزالة مستمرة حتى سطح الأرض للعقار المائل، وتم الاستعانة بحفار أعلى سطح عقار للقيام بأعمال الهدم وسرعة الانتهاء من الأعمال، ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة.

وأوضح أنه يتواجد بشكل مستمر في الموقع، لمتابعة كل التطورات وأعمال الإزالة للعقار المائل، تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

جدير بالذكر أن العقار المائل بنطاق حي مصر القديمة، صادر له قرار إزالة منذ فترة وغير حاصل على ترخيص، وتم إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة في أحد مشروعات الإسكان البديل للدولة، من أجل «حياة كريمة» للمواطنين، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن العقار حيث تم البدء بالإزالة اليدوية للطوابق العليا للعقار المائل، وفق توصيات اللجنة الهندسية من أجل سلامة العقارات المجاورة ومنع تضررها.