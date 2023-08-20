محافظ القاهرة: اهتمام كبير بالتراث الثقافي غير المادي

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، افتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بيت التراث المصري بمركز الحرف اليدوية بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.

شارك في الحفل السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو، ومحمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي يحظى باهتمام كبير في محافظة القاهرة من أجل الحفاظ عليه مع التركيز على المشاركة المجتمعية في كافة عناصره تحقيقًا للاستدامة.

عرض للحرف التراثية والخط العربي بالمعرض

تضمنت الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية والخط العربي والنسيج اليدوي والفخار والخزف وغيرها من الحرف التراثية، بالإضافة إلى عرض للتراث الحي كصناعة الحرف التراثية، كما تم تقديم مأكولات شعبية مصنعة على عربات المأكولات التراثية.

وكذلك جرى تقديم عدد من المشروبات التراثية لنقل المعارف المرتبطة بالتراث المصري.

بيت التراث الذي تم افتتاحه في مركز الحِرف اليدوية بمنطقة الفسطاط، يضمّ محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي حيث كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التراث غير المادي باليونسكو منذ 20 عاما، كما قامت بتسجيل عدة عناصر من التراث غير المادي منها الخط العربي، والسيرة الهلالية، والتحطيب، وفن الأراجوز، والنسيج اليدوي، وكان آخر ما سجلته مصر لصون التراث غير المادي في نهاية العام الماضي هو الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر.