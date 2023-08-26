هل يتحول شارع 9 في المعادي لممشى سياحي جديد؟.. محافظة القاهرة تجيب

بعد أعمال التطوير التي تشهدها شوارع القاهرة، ومنها ممشى «أهل مصر» الذي تحول إلى ممشى سياحي على أعلى مستوى، وغيرها من المواقع التي حظيت بأعمال تطوير ورفع كفاءة، أكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنَّه جار العمل على تطوير حي المعادي، إذ يعد واحدًا من أعرق أحياء المنطقة الجنوبية والعاصمة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنَّه تمّ وضع خطة جار تنفيذها بهدف تطوير حي المعادي على عدة مراحل ليشمل الحي برمته لإعادته الى سابق عهده بعد أن أصبحت هناك ضرورة ملحة لإعادة رونقه الحضاري وطابعه الخاص الذي يميزه عن غيره من الأحياء الأخرى ومن ضمن قائمة التطوير شوارع 9 و100 و101 و150 وشارع الدبلوماسيين وميدان محطة مترو المعادي، مؤكّدة أنَّ شارع 9 يشهد أعمال تطوير بهدف تحويله إلى ممشى ترفيهي خدمي لخدمة المواطنين، إذ يمتد 2.7 كيو متر من حدائق المعادي حتى كوبرى شمال طرة.

وفيما يتعلق بخطة تطوير شارع 9 بالمعادي أوضحت نائب محافظ القاهرة أنَّ ملامح التطوير تستهدف استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع حي المعادي الحيوية ومنها شارع 9 الذى يحظى بواجهة ترفيهية وخدمية متميزة للسكان، ويتمّ الحفاظ على الهوية البصرية التي تجمع بين قيمة الشارع قديمًا واحتياجات السكان حاليا وتتمّ أعمال التطوير بالتعاون مع المجتمع المدني والتكاتف مع المؤسسات الرسمية.

تطوير الأرصفة

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أنَّ أعمال التطوير تتضمن تطوير الأرصفة بعرض مترين تقريبًا مع اعتماد تصميم مميز لتركيب الإنترلوك واستبدال البلدورات بالإضافة إلى استخدام مواد ذات كفاءة عالية مع الحفاظ على حركة المركبات والمشاه، وإتاحة اللمسات الجمالية ورفع كفاءة المزروعات والغطاء الشجري وأعمال اللاندسكيب ورفع كفاءة أعمدة الانارة ذات الطابع العريق لاستعادة المظهر الجمالي، فضلا عن التركيز على العناصر الرئيسية التة تميز شارع 9 منها على المساحة الخضراء والأشجار وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين وأي تعديات على شارع 9 حتى يتمّ تحويله إلى ممشى ترفيهي متاح للمواطنين.

شبكة الصرف الصحي

وأوضحت أنَّه جار حاليًا رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع 9 والتشديد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، ونسب التنفيذ لتذليل كل التحديات التي تواجه معدلات التنفيذ وبدء أعمال التطوير في المناطق التي تم الانتهاء منها ،وهناك متابعة يومية من اللواء طارق بحيري رئيس حي المعادي، ومنال محمود سكرتير الحي لأعمال التطوير التي تتمّ في نطاق الحي وشارع 9 تحديدًا.