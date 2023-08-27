حقوق وواجبات مستهلك الكهرباء.. 13 أمرا لا تهملها

أكدت محافظة القاهرة وجود حقوق لمستهلك الكهرباء، وعلى المستهلك معرفة تلك الحقوق والتمتع بها من أجل خدمة أفضل، فضلا عن واجبات مترتبة على مستهلك الكهرباء.

وتأتي الحقوق والواجبات وفق تقرير محافظة القاهرة عن حماية المستهلك كما يلي:

حق الأمان

من حق مستهلك الكهرباء الأمن المادى المتمثل في الحماية من الأضرار الصحية والمخاطر البيئية التى تقع من أنشطة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء،و الأمن المعنوي المتمثل فى الحماية من الظلم والجور والاستبداد.

حق المعرفة

من حق مستهلك الكهرباء الحصول على المعلومات اللازمة والحقائق المؤكدة عند الرغبة في التعاقد على توريد الكهرباء له وبما يساعده على الاستهلاك السليم لهذه السلعة.

حق الاختيار

من حق مستهلك الكهرباء اختيار القدرة الكهربائية اللازمة له والإختيار من بين أكثر من مورد مرخص له وفقاً لأسعار تنافسية وبجودة عالية.

حق التثقيف

الحق في الاضطلاع على القواعد المنظمة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتوعية المستهلك في الاختيار بين أكثر من مصدر والقواعد اللازمة لتعريفه بحقوقه ومسئولياته من خلال برنامج التوعية المستدامة.

التعبير عن الرأي

من حق المستهلك توصيل صوته أو شكواه الى الجهات الرسمية وغير الرسمية وتمثيل مصالحه لدى هذه الجهات من أجل تطوير الأداء.

حق إشباع احتياجاته الأساسية

من حق مستهلك الكهرباء الحصول على احتياجاته الضرورية من الكهرباء بالجودة اللازمة دون انتقاص أو تخفيض .

بيئة سليمة

الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر بعيدة عن أضرار الكهرباء.

واجبات مستهلك الكهرباء

.التأكد من مصدر التيار الكهربائي المورد إليه بأن يكون هذا المصدر مشروعاُ ووفقاً للقواعد الفنية والقانونية المتعاقد على أساسها.

طلب الفاتورة الأصلية لسداد قيمة إستهلاك الكهرباء الشهرية من المورد الأصلي للتيار.

عدم الانسياق وراء إغراءات بعض ضعاف النفوس من العاملين لإستمداد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

البحث عن المواصفات الفنية التي تؤكد ترشيد الكهرباء عند الرغبة فى شراء الأجهزة الكهربائية

التأكد من أن تركيب العدادات اللازمة لقياس الاستهلاك قد تم قبل استخدام الكهرباء.

التعاون مع الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في الإبلاغ عما تجده مخالفاً للقانون.