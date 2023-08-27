محافظ كفر الشيخ بافتتاح «أيادي مصر»: توجيهات بإقامة معارض للمنتجات التراثية

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالورشة الافتتاحية وافتتاح معرض مشروع «أيادي مصر»، اليوم الأحد، والذي أطلقته وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، لاستهداف كل الفئات من المرأة والشباب، وذلك بحضور عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسقي مشروع «أيادي مصر» بالمحافظات.

ترويج المنتجات اليدوية للمرأة في المحافظات

وقال محافظ كفرالشيخ إن الورشة التجريبية بمثابة طوق نجاة، لترويج المنتجات اليدوية للمرأة في المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكتروني، والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة في الأسواق الدولية والمحلية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وإشراف المحافظة، مؤكدا أن هناك توجيهات لتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف.

محافظة كفر الشيخ تشارك بالعديد من منتجات السجاد والكليم والجولان من منتجات مدينة فوه

وشاركت محافظة كفر الشيخ بالعديد من منتجات السجاد والكليم والجولان من منتجات مدينة فوه، الذي تتميز به، ونالت المنتجات رضا محافظ كفر الشيخ، ووزيري التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه سيتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري من وزارة التنمية المحلية لصالح المحافظة الأكثر تميزاً في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية في الجناح المخصص لها في المعرض.