«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة اليوم

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 69 طالبا وطالبة، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، في ظل توفير سُبل الراحة والأجواء المناسبة للطلاب.

لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ12، لم تتلق أي شكاوى ولم تسجل مخالفات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، من غرفة العمليات، وبالتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، وأنه وجه قبل وخلال انعقاد الامتحان، بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في يُسر وسهولة.