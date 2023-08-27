جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، على مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، ففي تخصص العلوم الزراعية حققت الجامعة المرتبة (101-150) دولياً، والمركز الأول محليا للعام الثاني على التوالي، وفي تخصص العلوم البيطرية جاءت في المركز (151-200) دوليا والمركز الثالث محلياً للعام الخامس على التوالي.

وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية، حققت المركز (201-300) دوليا والمركز الثاني محليا للعام الثالث على التوالي، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققت المركز (301-400) دوليا متقدمة 100 مركز عن العام الماضي، كما حققت المركز (401-500) دوليا في تخصص العلوم البيولوجية، ولتصبح الجامعة الوحيدة التي ظهرت في تخصصي «العلوم البيولوجية البشرية، والعلوم البيولوجية» من الجامعات المصرية.

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة فى تصنيف شنغهاي الصيني

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بتصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذا التصنيف يعد اعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جميع التخصصات المصنفة عالميا تراعي أحدث النظم التعليمية

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة حافظت على تواجدها بين الجامعات الكبرى والمرموقة عالميا لتأكيد ريادتها إقليميا ودوليا، مؤكدا أن جميع التخصصات المصنفة عالميا تراع أحدث النظم التعليمية بما تساهم في خريجين مميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن نجاح جامعة كفر الشيخ في التواجد بصفة دائمة ضمن تصنيف شنغهاي الصيني هو إنجاز كبير، خاصة أن المحافظة على التواجد والتقدم يأتي مع تزايد أعداد التخصصات المصنفة عالميا عام بعد الآخر، وهو ما يؤكد أن النجاح مبني على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى وليست وليد الصدفة، مشددا على أن هذا التميز نتيجة لجهود الجامعة ومنتسبيها بهدف التطوير المستمر للوائح وآليات النهوض بالبحث العلمي والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في كافة المجالات.