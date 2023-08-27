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مستوى تاريخي لمؤشر البورصة المصرية ومكاسب سوقية 17 مليار جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
05:06 م | الأحد 27 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي قياسي، وسط مكاسب سوقية بلغت 17 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 18516.59 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 3741.03  نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 1.13% 

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.13% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5505.36 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، نحو 2.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 596.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 84.670 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 17 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.256 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.  

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