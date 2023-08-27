مؤشرات البورصة تقفز بمنتصف التعاملات والمكاسب السوقية ترتفع لـ16 مليار جنيه

قفزت مؤشرات البورصة المصرية، بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، لترتفع مكاسبها السوقية إلى 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.54%، في منتصف التعاملات عند مستوى 18488.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.22% عند مستوى 3747.21 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 1.28%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.28%، عند مستوى 5513.09 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 395.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 57.080 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 16 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.255 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية الجديد، أثناء لقائه بالعاملين بالبورصة والمديرين والقيادات التنفيذية في يوم عمله الأول، على عدة رسائل أهمها أن البورصة بيته الأول وكل من بها أخوة أفاضل معلنًا عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزا ماليا عالميا لجذب الاستثمارات.