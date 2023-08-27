استصلاح وزراعة 200 ألف فدان في توشكى: «الحلم يُصبح حقيقة» (صور)

في 15 مارس 2019، زرع الرئيس عبدالفتاح السيسي، «فسيلة نخل» في توشكى، وهي النخلة التي بدأت في الطرح والإنتاج بجودة عالية، حسبما شاهدتها «الوطن» خلال جولتها التفقدية في المشروع، فضلاً عن محاصيل خضر وفواكه، بإجمالي مساحة 200 ألف فدان انتهت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي من استصلاحها خلال الفترة القليلة الماضية ليصبح حلم تنمية توشكى حقيقة.

الموسم الزراعي في توشكى

ومن المُستهدف دخول كميات كبيرة من الأراضي الزراعية للنطاق الزراعي في موسم الزراعة المقبل الذي يبدأ اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار الأعمال حتى يصل إجمالي المساحة المستصلحة والمستزرعة في توشكى إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2024.

وقال الدكتور حسن أبو اليسر، الأستاذ في معهد بحوث النباتات، التابع للمركز القومي للبحوث الزراعية، إن النخلة الواحدة تستغرق 3 سنوات حتى الطرح، وأنه في إطار البروتوكول الموقع بين الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ووزارة الزراعة؛ فإنه يتم زيارة المشروع بصفة منتظمة من ممثلي 4 معاهد ومراكز في مزرعة توشكى.

زراعة 1.7 مليون نخلة

وأضاف «أبو اليسر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تمت زراعة 1.7 مليون نخلة في توشكى خلال السنوات الأخيرة، والتي تتميز بالقوة والإنتاجية الكبيرة مع الرعاية الزراعية لها، وتحملها لدرجات الحرارة العالية والبرودة الشديدة أيضًا.

ولفت الأستاذ في معهد بحوث النباتات، إلى أن نخيل مشروع توشكى ينتج 36 صنفا من أنواع البلح، وجار العمل على 12 صنفا وراثيا أخرى حتى تدخل الإنتاج في الفترة المقبلة.

زراعة الليمون

وخلال جولتنا في «مزارع توشكى»، توقفنا أمام مزرعة الليمون، وقال المهندس حسن السيد، المسؤول عن تلك المزارع، إنه جرى استصلاح وزراعة 110 أفدنة في أحد قطاعاته فقط بصنف «ليمون بنزهير»، بإنتاجية تتراوح من 80 إلى 90 طن من الليمون، وما يقرب من 7 آلاف شجرة ليمون، وهناك مناطق أخرى منزرعة بالليمون بما يزيد من الإنتاجية.

وخلال تجولنا في المشروع، شاهدنا «مزارع العنب»، والممتدة على مساحات كبيرة، وقال المهندس أحمد محمد عبدالجليل، رئيس قسم زراعة العنب في «توشكى»، إن المساحات المنزرعة في أحد القطاعات تبلغ 200 فدان، وتضم 6 أصناف بإنتاجية تتراوح من 6 إلى 7 أطنان للفدان.

جودة الأراضي الزراعية

وأضاف رئيس قسم زراعة العنب في «مزارع توشكى»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأراضي الزراعية في المشروع ثبت بما لا يدع مجال للشك عقب استصلاحها أنها من أجود أنواع الأراضي، وتزيد إنتاجيتها وجودتها مع كل عملية زراعية.

المانجو التشيلي

ولأول مرة في مصر، يتم تنفيذ تجربة من مزارع توشكى خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، وهي تطبيق «المانجو التشيلي»، وهي نوعية من المانجو ذات إنتاجية عالية، وذات استهلاك مناسب من المياه، وبكميات كبيرة.

وأكد المهندس عبد السلام أحمد، مشرف زراعة المانجو في أحد قطاعات توشكى، أن المشروع يضم في أحد قطاعاته 32 طن من المانجو، بإنتاجية 8 أطنان للفدان، مضيفًا: «لأول مرة يتم زراعة 4 أصناف مختلفة من المانجو، من بينها نوع يُسمى (المانجو التشيلي)»، مع التوسع في زراعة المانجو عن طريق الزراعة وسط النخل، وفي الصوب لتحديد أفضل الأصناف والأنواع، فضلاً عن زراعات أخرى بينها البطيخ.