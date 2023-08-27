وزير التموين: انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة نصر الشهر المقبل

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر.

إقامة معرض أهلا مدارس الشهر المقبل

وكشف وزير التموين، في تصريحات له على هامش وضع حجر أساس المخزن الاستراتيجي للسلع بمحافظة الأقصر، عن إقامة معرض أهلا رمضان الرئيسي خلال سبتمبر المقبل، بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة، مع انتظار تحديد موعد انطلاقه من مجلس الوزراء.

توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

وأكد وزير التموين، أن معرض أهلا مدارس سيشهد توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، منوها بإنشاء فروع للمعارض في المحافظات بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية لتوفير كل منتجات المعرض للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتستهدف وزارة التموين سنويا إقامة المعارض الدائمة في المواسم والمناسبات لطرح السلع بأسعار مخفضة مثل معارض أهلا مدارس قبل بدء العام الدراسي، ومعارض أهلا رمضان قبل شهر رمضان الكريم، وشوادر بيع اللحوم خلال موسم عيد الأضحى.